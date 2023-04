Vivaio: i risultati del weekend (16/4) (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella domenica del Settore Giovanile nerazzurro, arriva una sconfitta per la Primavera sul campo dell’Hellas Verona: nel 2-1 a segno Vavassori. Sempre a Verona, successo dell’Under 15 per 4-1 con doppietta di Mezzotero e gol di Modonesi e Isoa, mentre l’Under 16 subisce una battuta d’arresto (1-0). Al Centro Bortolotti successo per 2-1 dell’Under 17 sul Sudtirol: dopo il gol di Castiello (nella foto l’esultanza coi compagni del numero 9 nerazzurro), decide al 90? un gioiello di capitan Bonanomi. Lunedì in posticipo toccherà all’Under 18 fare visita all’Hellas (ore 14.30). Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella domenica del Settore Giovanile nerazzurro, arriva una sconfitta per la Primavera sul campo dell’Hellas Verona: nel 2-1 a segno Vavassori. Sempre a Verona, successo dell’Under 15 per 4-1 con doppietta di Mezzotero e gol di Modonesi e Isoa, mentre l’Under 16 subisce una battuta d’arresto (1-0). Al Centro Bortolotti successo per 2-1 dell’Under 17 sul Sudtirol: dopo il gol di Castiello (nella foto l’esultanza coi compagni del numero 9 nerazzurro), decide al 90? un gioiello di capitan Bonanomi. Lunedì in posticipo toccherà all’Under 18 fare visita all’Hellas (ore 14.30). Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

