Viva Rai 2, Fiorello torna a parlare di Re Carlo III: "Molti commettono ancora questo grave errore" (Di lunedì 17 aprile 2023) Inizia una nuova settimana in cui Fiorello, di buon mattino, terrà compagna tutti i telespettatori di Viva Rai 2 In un primo momento, i residenti di Via Asiago si sono lamentati dei continui rumori alle prime luci del mattino provenienti dalla glass room in cui Fiorello, con la sua spalla Fabrizio Bigio e l'ospite fisso Mauro Casciari, conducono Viva Rai 2. Effettivamente tra ospiti musicali, balletti coreografati da Luca Tommassini e tutte le persone che da bordo strada spesso prendono parola, il fracasso mattutino non è di certo mancato. Eppure anche come ha mostrato proprio nella puntata di oggi, 17 aprile, ci sono alcuni residenti che seguono la diretta non dal televisore, ma affacciandosi direttamente dal proprio balcone quando le condizioni metereologiche lo consentono. Fiorello e il suoi team ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 aprile 2023) Inizia una nuova settimana in cui, di buon mattino, terrà compagna tutti i telespettatori diRai 2 In un primo momento, i residenti di Via Asiago si sono lamentati dei continui rumori alle prime luci del mattino provenienti dalla glass room in cui, con la sua spalla Fabrizio Bigio e l'ospite fisso Mauro Casciari, conduconoRai 2. Effettivamente tra ospiti musicali, balletti coreografati da Luca Tommassini e tutte le persone che da bordo strada spesso prendono parola, il fracasso mattutino non è di certo mancato. Eppure anche come ha mostrato proprio nella puntata di oggi, 17 aprile, ci sono alcuni residenti che seguono la diretta non dal televisore, ma affacciandosi direttamente dal proprio balcone quando le condizioni metereologiche lo consentono.e il suoi team ...

