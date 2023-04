Vittime dei figli: genitori succubi della violenza dei ragazzini (Di lunedì 17 aprile 2023) Succede sempre più spesso: poco più che bambini sereni si trasformano in adolescenti tiranni e violenti contro i genitori che faticano a chiedere aiuto. Sembra impossibile, contro natura, che un figlio possa esercitare violenza fisica e/o verbale contro i propri genitori, eppure accade, non vorremmo raccontarlo, perché smuove paure profonde, suscita domande, spaventa, disorienta. Sono storie comuni, genitori e figli normali, anche di famiglie di cui non lo avresti mai detto. Eppure dentro molte case a un certo punto si inceppa qualcosa, i ruoli di potere si invertono e un insulto si trasforma in una forma di aggressione violenta, sia essa fisica, verbale o emotiva. Richieste continue e minacce, rabbia contro cose e persone. La vita tra le mura domestiche si trasforma in un inferno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Succede sempre più spesso: poco più che bambini sereni si trasformano in adolescenti tiranni e violenti contro iche faticano a chiedere aiuto. Sembra impossibile, contro natura, che uno possa esercitarefisica e/o verbale contro i propri, eppure accade, non vorremmo raccontarlo, perché smuove paure profonde, suscita domande, spaventa, disorienta. Sono storie comuni,normali, anche di famiglie di cui non lo avresti mai detto. Eppure dentro molte case a un certo punto si inceppa qualcosa, i ruoli di potere si invertono e un insulto si trasforma in una forma di aggressione violenta, sia essa fisica, verbale o emotiva. Richieste continue e minacce, rabbia contro cose e persone. La vita tra le mura domestiche si trasforma in un inferno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le rivelazioni di Fuori dal Coro e La Verità, le vittime di effetti avversi e i medici sospesi, organizzati in… - fffitalia : «Parlare di terrorismo a proposito degli attivisti è un’offesa verso le vere vittime del terrorismo. Sono preoccupa… - lauraboldrini : Per la prima volta un nostro Presidente della Repubblica partecipa alla Marcia dei vivi, tra #Auschwitz e Birkenau.… - FabioCarraro10 : RT @lauraboldrini: Per la prima volta un nostro Presidente della Repubblica partecipa alla Marcia dei vivi, tra #Auschwitz e Birkenau. Lo… - pola1945 : RT @LaVeritaWeb: Dopo le rivelazioni di Fuori dal Coro e La Verità, le vittime di effetti avversi e i medici sospesi, organizzati in comita… -