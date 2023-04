Vittime civili di guerra, domani a Roma la premiazione degli studenti vincitori del VI concorso nazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Verranno premiati domani, martedì 18 aprile, alla presenza del Sottosegretario Paola Frassinetti, gli studenti vincitori della VI edizione del concorso per le scuole per la Giornata nazionale delle Vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, indetto dall’Associazione nazionale Vittime civili di guerra e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La premiazione si svolgerà a Roma, nell’ambito dell’evento di celebrazione degli 80 anni dell’ANVCG che inizierà alle ore 16.00 presso la sala Bachelet del TH Roma Carpegna Palace Hotel, luogo in cui verrà esposta anche una selezione delle opere dei ragazzi, in una mostra a cura di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) Verranno premiati, martedì 18 aprile, alla presenza del Sottosegretario Paola Frassinetti, glidella VI edizione delper le scuole per la Giornatadelledelle guerre e dei conflitti nel mondo, indetto dall’Associazionedie dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lasi svolgerà a, nell’ambito dell’evento di celebrazione80 anni dell’ANVCG che inizierà alle ore 16.00 presso la sala Bachelet del THCarpegna Palace Hotel, luogo in cui verrà esposta anche una selezione delle opere dei ragazzi, in una mostra a cura di ...

