Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Travis Henry

Lunedì 4 maggio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Travis Henry. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dipendente dal cibo fin da giovane, dopo essere stato abbandonato da padre e fratello maggiore, e deciso a sfidare la madre che pure cercava di imporgli un'alimentazione più sana. Ma l'incontro con la donna della sua vita lo spingerà a cercare l'aiuto del dottor Now.

Travis, il protagonista, ha 31 anni, vive a Carrollton, in Texas, e all'inizio del suo percorso pesa 280 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan ...

