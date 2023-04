Violenza sessuale, Dani Alves cambia versione (è la quarta) e resta in carcere: rischia 12 anni (Di lunedì 17 aprile 2023) Sì, il rapporto sessuale c’è stato ma era “consenziente“. Si può riassumere così l’ultima versione dei fatti raccontata da Dani Alves ai giudici in merito a quanto accaduto nella discoteca Sutton di Barcellona lo scorso 30 dicembre. Il brasiliano è accusato di Violenza sessuale, dopo la denuncia di una 23enne, e rischia fino a 12 anni di carcere. Dopo la sua nuova testimonianza, il magistrato catalano ha negato la libertà provvisoria su cauzione. L’ex calciatore di Barcellona e Juventus quindi resta in cella, anche perché la sua ricostruzione è cambiata per ben quattro volte dal momento dell’arresto. Dani Alves infatti finora aveva negato che ci fosse stata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Sì, il rapportoc’è stato ma era “consenziente“. Si può riassumere così l’ultimadei fatti raccontata daai giudici in merito a quanto accaduto nella discoteca Sutton di Barcellona lo scorso 30 dicembre. Il brasiliano è accusato di, dopo la denuncia di una 23enne, efino a 12di. Dopo la sua nuova testimonianza, il magistrato catalano ha negato la libertà provvisoria su cauzione. L’ex calciatore di Barcellona e Juventus quindiin cella, anche perché la sua ricostruzione èta per ben quattro volte dal momento dell’arresto.infatti finora aveva negato che ci fosse stata una ...

