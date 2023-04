Violenza di genere: protocollo Zeus tra Questura, Acli e associazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Zeus, il protocollo siglato nell’odierna mattinata tra la Questura di Avellino e le associazioni: “A Voce Alta di Salerno e le Acli di Avellino che hanno promosso il progetto TE.M.I. – sporTEllo uoMIni MaltrattanTi, (contrasto alla Violenza e buone prassi) con sede operativa presso la sede Acli A.S.P. di Avellino, in Via De Renzi. Presenti alla sottoscrizione il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi, il Dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine Bianca Della Valle ed i rappresentanti legali delle associazioni Fabio Martino e Alfredo Cucciniello. Il protocollo Zeus, promosso dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale Anticrimine e già attivo in altre città italiane, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama, ilsiglato nell’odierna mattinata tra ladi Avellino e le: “A Voce Alta di Salerno e ledi Avellino che hanno promosso il progetto TE.M.I. – sporTEllo uoMIni MaltrattanTi, (contrasto allae buone prassi) con sede operativa presso la sedeA.S.P. di Avellino, in Via De Renzi. Presenti alla sottoscrizione il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi, il Dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine Bianca Della Valle ed i rappresentanti legali delleFabio Martino e Alfredo Cucciniello. Il, promosso dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale Anticrimine e già attivo in altre città italiane, ...

