Vincoli di mobilità, per docenti neoassunti ipotesi deroga per il prossimo anno. Ma l’UE punta a stabilità e dunque al blocco di 3 anni (Di lunedì 17 aprile 2023) Si attende con grande attesa la pubblicazione del decreto PA approvato lo scorso 6 aprile dal Consiglio dei Ministri anche per capire la questione della deroga ai Vincoli di mobilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Si attende con grande attesa la pubblicazione del decreto PA approvato lo scorso 6 aprile dal Consiglio dei Ministri anche per capire la questione dellaaidi. L'articolo .

