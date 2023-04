"Vietato solo per noi": esplode l'ira di Federica Pellegrini, sfogo in costume (Di lunedì 17 aprile 2023) Federica Pellegrini ha trascorso le vacanze di Pasqua tra Agrigento e Sciacca che insieme al marito Matteo Giunta, al fratello e ai genitori. Tra le foto pubblicate dalla campionessa sui social, però, ce n'è una che ha scatenato la polemica sulla Scala dei Turchi. L'ex nuotatrice ha postato uno scatto in cui si vede della gente arrampicata su quel tratto di costa, nonostante i divieti. “Non abbiamo capito se era Vietato l'accesso solo per noi o per tutti”, ha scritto la Pellegrini polemica. Un'ordinanza, in effetti, vieta di salire su quel tratto perché è troppo alto il rischio di frane e crolli. Alla campionessa ha replicato la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca: “L'amministrazione comunale avvierà un'attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023)ha trascorso le vacanze di Pasqua tra Agrigento e Sciacca che insieme al marito Matteo Giunta, al fratello e ai genitori. Tra le foto pubblicate dalla campionessa sui social, però, ce n'è una che ha scatenato la polemica sulla Scala dei Turchi. L'ex nuotatrice ha postato uno scatto in cui si vede della gente arrampicata su quel tratto di costa, nonostante i divieti. “Non abbiamo capito se eral'accessoper noi o per tutti”, ha scritto lapolemica. Un'ordinanza, in effetti, vieta di salire su quel tratto perché è troppo alto il rischio di frane e crolli. Alla campionessa ha replicato la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca: “L'amministrazione comunale avvierà un'attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno ...

