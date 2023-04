Vieri | «San Siro è una bolgia | l’Inter deve fare una valanga di gol»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Christiannon concepisce il rendimento degli attaccanti deled è duro nelle critiche nei confronti dei giocatori di Simone Inzaghi sulla BoboTV. FLOP –non riesce a capire il rendimento degli attaccanti: «Io ho visto Lukaku e Correa, ho detto ‘ora segnano tre gol‘. Io lo facevo, non c’era storia davanti a 70mila persone. Mi caricavo e non vedevo l’ora di giocare a San, quando andavamo fuori casa preferivo giocassero gli altri come Ventola. 11 sconfitte in campionato, punti buttati via incredibilmente. Giocare a Sanè unaunadi gol sempre. Come fa a non esserci la tensione? I tifosi ti spingono a giocare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

Inter - Benfica per dimenticare il campionato. A Siro arrivano i portoghesi per il ritorno dei quarti di Champions League: fischio d'inizio ... In gol anche Recoba, e Tiago.

'Quello che l'Inter ha fatto contro il Benfica è straordinario. Però conosciamo questa squadra: dopo una bellissima gara in Europa, in campionato sbaglia. Spero che i giocatori adesso l'abbiano capito ...Bobo Vieri, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV su Maignan: "Maignan è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che prenderà mai goal. 15 milioni Vale 200 milio ...