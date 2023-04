Vieni a vedere Gaetano Pesce per Bottega Veneta (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo spazio è stretto, si entra uno alla volta. E quando si entra l'idea è quella di varcare una grotta. Le pareti modulari ne ricordano una in particolare, e in sottofondo si sentono come dei suoni prestati dalla natura. «Quello che si attraversa è la sagoma di una figura intenta a tirare a canestro», raccontano le parole di Gaetano Pesce riportate all'ingresso della boutique di Bottega Veneta di via Montenapoleone «Rappresenta quasi una vittoria - non è chiaro se centrerà il canestro o meno. In questo caso, la vittoria è una scoperta, la scoperta del linguaggio della rappresentazione. Si tratta di aprire nuove strade al design» conclude Gaetano Pesce. La vetrina di Bottega Veneta con l'installazione di Gaetano Pesce © ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo spazio è stretto, si entra uno alla volta. E quando si entra l'idea è quella di varcare una grotta. Le pareti modulari ne ricordano una in particolare, e in sottofondo si sentono come dei suoni prestati dalla natura. «Quello che si attraversa è la sagoma di una figura intenta a tirare a canestro», raccontano le parole diriportate all'ingresso della boutique didi via Montenapoleone «Rappresenta quasi una vittoria - non è chiaro se centrerà il canestro o meno. In questo caso, la vittoria è una scoperta, la scoperta del linguaggio della rappresentazione. Si tratta di aprire nuove strade al design» conclude. La vetrina dicon l'installazione di© ...

Quando moda e arredo s'incontrano alla Milano Design Week BOTTEGA VENETA E GAETANO PESCE 'VIENI A VEDERE' presso il negozio di Bottega Veneta in via Montenapoleone 27/A " Non dobbiamo seguire solo la funzione e l'utilità attraverso il design, ma esplorare ... Siamo ancora nel campo dell'installazione e Vieni a Vedere promette un'esperienza unica conoscendo la vulcanica creatività del designer. È allestita nella boutique di Via Montenapoleone 27/A: ...