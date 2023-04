Viene licenziata, ma trova il modo geniale per far vedere il suo curriculum ai manager Nike. E viene sommersa di richieste di lavoro (Di lunedì 17 aprile 2023) Nike stava celebrando una grande festa per il giorno JDI (Just Do It day). LeBron James , Colin Kaepernick e altre Megastar erano presenti all'evento', ha raccontao sul suo profilo. 'Cosa è meglio di ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023)stava celebrando una grande festa per il giorno JDI (Just Do It day). LeBron James , Colin Kaepernick e altre Megastar erano presenti all'evento', ha raccontao sul suo profilo. 'Cosa è meglio di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leviIith : comunque martedì viene una tipa a lavoro a fare dei controlli e devo togliermi i piercing se tipo non voglio essere licenziata tragic - Estebiza : @CottarelliCPI Sta andando alla grande,nel senso che é fra i pochi canali onesti(per ora) dove l'opinione viene mes… - Aletrif : @realvarriale @ChampionsLeague @OfficialSSLazio Anche la di stefano sembrava una direttrice a posto e con i conti i… - paride81 : @LDRaimondo Buongiorno Signora Raimondo serve un miracolo altro che. Ieri a mia moglie (disabile) avrebbe dovuto a… - cercandocasae : RT @SHIBALOVERR: Assurdo il caso della goldenpoint e della commessa, se questa viene licenziata per una battuta io non compro più nulla da… -