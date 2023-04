(Di lunedì 17 aprile 2023) Undi età inferiore ai 12è morto questa domenica dopo essere statoda una pallava in unaa Sestao (Vizcaya) in Spagna . Il, come riporta El Correo, è ...

Un bambino di età inferiore ai 12 anni è morto questa domenica dopo essere stato colpito da una palla mentre giocava in una scuola a Sestao (Vizcaya) in Spagna. Il bambino, come riporta El Correo, è caduto a terra dopo l'impatto e ha iniziato ad avere convulsioni prima di subire un arresto

Spagna. Viene colpito da una pallonata mentre gioca a scuola, bambino muore a 12 anni ilgazzettino.it

Un bambino di età inferiore ai 12 anni è morto questa domenica dopo essere stato colpito da una palla mentre giocava in una scuola a Sestao (Vizcaya). Il bambino, come riporta