(Di lunedì 17 aprile 2023) Undi età inferiore ai 12è morto questa domenica dopo essere statoda una pallava in unaa Sestao (Vizcaya). Il, come riporta El...

Un bambino di età inferiore ai 12 anni è morto questa domenica dopo essere stato colpito da una palla mentre giocava in una scuola a Sestao (Vizcaya) in Spagna . Il bambino , come riporta El Correo, è caduto a terra dopo l'impatto e ha iniziato ad avere convulsioni prima di subire ...

Spagna. Viene colpito da una pallonata mentre gioca a scuola, bambino muore a 12 anni ilgazzettino.it

