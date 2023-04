Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camisa_23 : KAWHI LEONARD PEGANDO FOGO! ?????????? #ClipperNation - parallelecinico : Josh Hart e la sua storia che ha commosso l'NBA. #NBAtipo - parallelecinico : 1999, McDonald's Championship a Milano: i campioni d'Italia di Varese incontrano i campioni NBA di San Antonio. Alc… - OdeonZ__ : Dallo strepitoso assist di Reaves per Hachimura al colpaccio degli Heat: gli highlights della notte… - cescograssi : RT @__SSam__7: A 38 mi immagino con patatine, birre e 2/3 cani seduto sul divano senza la minima voglia di vivere. LeBron a 38 anni: http… -

Partita stellare nella prima sfida playoff tra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Leonard 38 punti, ma la giocata decisiva è di Russell Westbrook ...Due gare dei playoffnella notte del 17 aprile 2023: Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 112 - 128, Milwaukee Bucks - Miami Heat 117 - 130, ...Dopo 16 anni i Kings tornano ai playoff e vincono la prima sfida del derby californiano contro gli Warriors 126 - 123: guarda gli ...

Video Nba playoff highlights: le partite della notte del 17 aprile 2023 Gazzetta

La prima domenica di playoff NBA ci offre tanto spettacolo e risultati inattesi. Vi abbiamo raccontato in diretta il successo dei Los Angeles Lakers su Memphis ( qui l’articolo dedicato ). Restando su ...Denver ha dominato Minnesota (109-80) in Gara 1 della loro serie di playoff NBA, in una serata segnata dalle vittorie a sorpresa dei Miami Heat a Milwaukee e delle due squadre di Los Angeles, Lakers e ...