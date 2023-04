VIDEO – Inter | c’è un fallimento da evitare | L’editoriale del Direttore

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ileditoriale del lunedì deldi-News.it, Riccardo Spignesi. L’è caduta nuovamente in campionato, questa volta contro il Monza. Undicesima sconfitta e corsa alla prossima Champions League sempre più in salita. Oggi è già anti-vigilia del ritorno di Champions League col Benfica. STOP AL? L’ottimo andamento nelle coppe non può assolutamente tralasciare quello disastroso in campionato. Contro il Monza, sabato sera, l’ha maturato l’undicesima sconfitta in 30 partite. I nerazzurri, quinti in classifica, adesso si trovano a meno due dal Milan quarto e a meno cinque dalla Roma terza. Giallorossi che potrebbero scivolare al quarto posto in caso di restituzione dei punti alla Juventus mercoledì 19. Proprio mercoledì, l’sarà ...

Inter-Benfica dove vederla: Canale 5 Sky Mediaset Infinity o Prime Video Affaritaliani.it

Quella di mercoledì sera contro il Benfica potrebbe essere la partita decisiva per il futuro di Simone Inzaghi come allenatore dell’ Inter. Il tecnico piacentino sta convincendo solo nelle coppe, ma ...L'Inter è scivolata al quinto posto e l'ultima vittoria in campionato risale al 5 marzo. In una situazione così nessuno è esente da colpe ...