Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 19 | 15

(Di lunedì 17 aprile 2023)DEL 17 APRILE ORE 19.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA CODE PER LAVORI ALTEZZA CAMPAGNANO DIREZIONE VITERBO SULLA VIA DEL MARE CODE PER LAVORI TRA TOR DI VALLE E RACCORDO DIREZIONE OSTIA SULL’A24TERAMO CODE PER LAVORI TRA BARRIERAEST E NODO A1NAPOLI DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA IN ESTERNA. IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA SULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA E RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral