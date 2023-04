Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 17:15 (Di lunedì 17 aprile 2023) Viabilità DEL 17 APRILE ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI TRA BARRIERA Roma EST E NODO A1 Roma NAPOLI DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA IN ESTERNA SU VIA GUIDO CALZA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA CODE DULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI E RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)DEL 17 APRILE ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A24TERAMO CODE PER LAVORI TRA BARRIERAEST E NODO A1NAPOLI DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA IN ESTERNA SU VIA GUIDO CALZA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA CODE DULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI E RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral

