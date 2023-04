Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 15:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Viabilità DEL 17 APRILE ORE 15.20 FEDERICO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA A91 Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE IN ESTERNA SU VIA GUIDO CALZA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA CODE DULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI E RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA RomaVITERBO PRENDONO AVVIO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA. LE PRIME STAZIONI INTERESSATE SONO FABBRICA DI Roma E SANT’ORESTE. DAL 2 MAGGIO CANTIERI APERTI A FABBRICA DI Roma LA DURATA PREVISTA DEI LAVORI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)DEL 17 APRILE ORE 15.20 FEDERICO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA A91FIUMICINO E VIA DEL MARE IN ESTERNA SU VIA GUIDO CALZA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA CODE DULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI E RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIAVITERBO PRENDONO AVVIO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA. LE PRIME STAZIONI INTERESSATE SONO FABBRICA DIE SANT’ORESTE. DAL 2 MAGGIO CANTIERI APERTI A FABBRICA DILA DURATA PREVISTA DEI LAVORI ...

