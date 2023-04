Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 12:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Viabilità DEL 17 APRILE ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANUALRE E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SE SEGNALANO SOLO CODE PER INCIDENTE SU VIA DI TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA TORRE ANGELA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO TRAPORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)DEL 17 APRILE ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANUALRE E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASE SEGNALANO SOLO CODE PER INCIDENTE SU VIA DI TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA TORRE ANGELA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO TRAPORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

