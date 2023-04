Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 09:45 (Di lunedì 17 aprile 2023) Viabilità DEL 17 APRILE ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI ACILIA DIREZIONE Roma RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E A24 MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTEWNSO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO, IN DIREZIONE CENTRO, IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA SULLA CASSIA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA CASSIA BIS, LUNGHE CODE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALETRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)DEL 17 APRILE ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI ACILIA DIREZIONERACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E A24 MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS EFIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTEWNSO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA SI STA IN FILA ANCHE SULLA-FIUMICINO, IN DIREZIONE CENTRO, IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA SULLA CASSIA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA CASSIA BIS, LUNGHE CODE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALETRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL ...

