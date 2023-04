Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2023 ore 07:30 (Di lunedì 17 aprile 2023) Viabilità DEL 17 APRILE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILIAN E ARDEATINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE PRIMI RALLENTAMENTI A NORD SULLA CASSIA, IN DIREZIONE Roma, TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE. SULLA CASSIA BIS, RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO, IN DIREZIONE Roma E SEMPRE IN DIREZIONE Roma, SULLA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)DEL 17 APRILE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILIAN E ARDEATINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE PRIMI RALLENTAMENTI A NORD SULLA CASSIA, IN DIREZIONE, TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE. SULLA CASSIA BIS, RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO, IN DIREZIONEE SEMPRE IN DIREZIONE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biodj : @romanoincazzat0 @GRAB_Roma @lorenzabo @colvieux @A_LisaCorrado @martabonafoni @RossellaMuroni @FranFerrante… - liidsss : Ma il Codacons sta veramente così tanto con le pezze che per un filo di visibilità in più si mette a fare esposti a… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2023 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-04-2023 - lucademaria2000 : @IlarioDiGiovamb Probabile,anzi quasi certo,ma non capita sempre di andare addosso ad un tram,la viabilità a Roma e… - muoversiatorino : #MaTOinforma oggi dalle 13:00 chiuse piazza Castello, via Roma e piazza Carlo Felice per manifestazione… -

Maltempo a Roma, l'assessore Ornella Segnalini: 'La città non è andata in tilt' ...ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale. 'Per il resto le squadre di intervento del Simu sono intervenute in via Farini per l'otturazione di alcune caditoie relative alla viabilità ... Maltempo a Roma, l'assessora rivendica: 'Pioggia eccezionale, ma Roma non è andata in tilt' ... colpa di Acea 'Nonostante l'eccezionale evento atmosferico che si è abbattuto ieri Roma non è ...del Simu sono intervenute in via Farini per l'otturazione di alcune caditoie relative alla viabilità ... Comunali 2023, Terzo Polo: 'Italia Viva e Azione più uniti che mai' A Roma saranno costretti a fare la pace e a lasciare da parte inutili divisioni'. Un messaggio di ... i lavori al cavalcavia di Via Venier, le opere di mitigazione per la viabilità in vista del ... ...ai Lavori pubblici e infrastrutture diCapitale. 'Per il resto le squadre di intervento del Simu sono intervenute in via Farini per l'otturazione di alcune caditoie relative alla...... colpa di Acea 'Nonostante l'eccezionale evento atmosferico che si è abbattuto ierinon è ...del Simu sono intervenute in via Farini per l'otturazione di alcune caditoie relative alla...saranno costretti a fare la pace e a lasciare da parte inutili divisioni'. Un messaggio di ... i lavori al cavalcavia di Via Venier, le opere di mitigazione per lain vista del ... Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2023 ore 19:00 ... RomaDailyNews