Verso Napoli-Milan, Spalletti: “Con l’amore dei tifosi diventa tutto più facile” (Di lunedì 17 aprile 2023) L’importanza di Osimhen. Ma soprattutto di aver ritrovato i propri tifosi, il cui sostegno potrà fare la differenza. Luciano Spalletti, alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League con il Milan, appare tranquillo. E fiducioso. Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’allenatore degli azzurri ha parlato a tutto tondo, partendo dalla gara pareggiata 0-0 sabato col Verona (“sapevo che sarebbe stata difficile, avremmo dovuto essere più bravi a trovare gli spazi liberi che il Verona ci lasciava ma siamo stati poco lucidi”) per proseguire poi su quello che aspetta il suo Napoli domani sera al “Maradona” (fischio d’inizio ore 21). “La formazione ce l’ho in testa – ha spiegato il tecnico toscano, che affronta per la prima volta in carriera i quarti di Champions League – ma è chiaro che ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) L’importanza di Osimhen. Ma sopratdi aver ritrovato i propri, il cui sostegno potrà fare la differenza. Luciano, alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League con il, appare tranquillo. E fiducioso. Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’allenatore degli azzurri ha parlato atondo, partendo dalla gara pareggiata 0-0 sabato col Verona (“sapevo che sarebbe stata difficile, avremmo dovuto essere più bravi a trovare gli spazi liberi che il Verona ci lasciava ma siamo stati poco lucidi”) per proseguire poi su quello che aspetta il suodomani sera al “Maradona” (fischio d’inizio ore 21). “La formazione ce l’ho in testa – ha spiegato il tecnico toscano, che affronta per la prima volta in carriera i quarti di Champions League – ma è chiaro che ...

