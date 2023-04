Verona Vs Bologna: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I veneti cercano punti salvezza, mentre i felsinei inseguono il settimo posto. Verona Vs Bologna si giocherà venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. Verona VS Bologna: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono reduci dalla pareggio a reti bianche sul campo della capolista Napoli. Un punto prezioso che li tiene ancora in corsa per la salvezza. Ad otto giornate sono tre i punti da recuperare sullo Spezia, quart’ultimo. I rossoblù hanno fermato il Milan nell’ultimo turno mantenendosi al settimo posto insieme alla Juventus. L’obiettivo è cercare di guadagnare un posto in Conference League. LE probabili formazioni I padroni di casa dovrebbero schierarsi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I veneti cercano punti salvezza, mentre i felsinei inseguono il settimo posto.Vssi giocherà venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono reduci dalla pareggio a reti bianche sul campo della capolista Napoli. Un punto prezioso che li tiene ancora in corsa per la salvezza. Ad otto giornate sono tre i punti da recuperare sullo Spezia, quart’ultimo. I rossoblù hanno fermato il Milan nell’ultimo turno mantenendosi al settimo posto insieme alla Juventus. L’obiettivo è cercare di guadagnare un posto in Conference League. LEI padroni di casa dovrebbero schierarsi ...

