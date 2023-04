"Vergognatevi". Lapo Elkann al veleno contro la Juve dopo la sconfitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Lapo Elkann non ha usato giri di parole per commentare la sconfitta, la seconda consecutiva, della Juventus contro il Sassuolo: "Non potete fare meglio, dovete fare meglio" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Lapo Elkann non ha usato giri di parole per commentare la sconfitta, la seconda consecutiva, della Juventusil Sassuolo: "Non potete fare meglio, dovete fare meglio"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_dell2 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lapo Elkann duro con la Juve e Allegri: 'Non potete. Dovete fare meglio. Vergognatevi'. Poi concorda con Pistocchi... ht… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: NON MENIAMO 'ELKANN' PER L'AIA... 'Potete, dovete fare meglio, vergognatevi'. (Lapo Elkann su twitter dopo la sconfitta della… - PaoloX68 : RT @BlobRai3: NON MENIAMO 'ELKANN' PER L'AIA... 'Potete, dovete fare meglio, vergognatevi'. (Lapo Elkann su twitter dopo la sconfitta della… - IlianRagman : RT @BlobRai3: NON MENIAMO 'ELKANN' PER L'AIA... 'Potete, dovete fare meglio, vergognatevi'. (Lapo Elkann su twitter dopo la sconfitta della… - BlobRai3 : NON MENIAMO 'ELKANN' PER L'AIA... 'Potete, dovete fare meglio, vergognatevi'. (Lapo Elkann su twitter dopo la sconf… -