Ventura si nasconde sotto Stella a Il Cantante Mascherato? La sua risposta

Leggi su biccy

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sabato prossimo andrà in onda la finale de Ile tra la sei maschere rimaste in gioco c’è anche. Molti telespettatori sono convinti che arsiquesta maschera piena di luci ci sia Simona. Per questo ieri sera Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha chiesto allase è davvero lei. La conduttrice ovviamente ha negato: “Sì dice che io sialaa Il, si dice, ma no, assolutamente“. Nonostante le parole della, è ovvio chesia proprio lei! Nemmeno un costume puòre l’esuberanza e i gesti iconici di una vera star come Super ...