VENDI SU PAYPAL ? ECCO I SEGNALI DI ALLARME PER RICONOSCER LE FRODI

(Di lunedì 17 aprile 2023) Se qualcosa ti sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è così. Anche se nessuno dei seguentid’indica necessariamente la natura fraudolenta di un ordine, è comunque importante prestare attenzione: L’indirizzo di spedizione è in un Paese ad alto rischio. Ci sono alcuni Paesi tristemente famosi per i casi di frode. Cerca online un elenco dei Paesi ad alto rischio. L’importo dell’ordine è superiore alla media. Fai attenzione se ricevi da un nuovo cliente un ordine di importo superiore alla media che riguarda un prodotto molto richiesto (ad esempio, elettronica di consumo). Il cliente chiede di modificare l’indirizzo di spedizione dopo il pagamento. Verifica che la modifica dell’indirizzo abbia senso. In un primo momento, i truffatori inseriscono indirizzi validi per non essere intercettati dai ...