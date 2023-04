Vanni | «Inter | problemi sempre risolti in un solo modo Cosa aspettano i dirigenti?»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Francoha parlato deidell’e di come sono statiin passato dai nerazzurri.– Queste le parole su Twitter da parte di Franco. “All’tutti isi sonoin un: LA GRIGLIATA.? ( Il fatto che a Pasquetta fossero in viaggio per Lisbona non è una giustificazione sufficiente. Unlo si trova: vedi ultima foto)“. All’tutti isi sonoin un...