Vangelo di oggi 17 Aprile 2023 | Gv 3 | 1-8 | Video commento

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 17, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. “Nicodemo è un uomo perbene, attirato dalle parole e dall’esempio del L'articolodi17: Gv 3,1-8proviene da La Luce di Maria.

... ioti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai'. R.Dal...Giovanni 3,1 - 8 - Lunedì della II Settimana di Pasqua (17 aprile 2023) - Il dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo, raccontato nella pagina deldi, mette in luce un aspetto importante della nostra esperienza di fede. Credere non significa semplicemente essere convinti dell'esistenza di Dio; questo elemento, in realtà, può anche ...E penso anche ai nostri fratelli e sorelle che in Russia e in Ucrainacelebrano la Pasqua. Che il Signore sia loro vicino e li aiuti a fare la pace!". Spiegando ilodierno che racconta ...

Martedì prossimo, 18 aprile 2023, alle ore 19, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile di Nola si terrà l'evento "Leggere il Vangelo in tempo di crisi". Ospite dell'incontro sarà Adrien ...