Valigia abbandonata in una stazione degli autobus | dentro c’è un cadevere decomposto al 50%

(Di lunedì 17 aprile 2023) Aveva più di 25 anni ed è morta da oltre due settimane a causa di un trauma cranico la donna trovata cadavereunain una. Siamo a Kulai, distretto di Johor, Malesia. Il bagaglio si trovava vicino a una delle sedi della compagnia elettrica statale Tenaga Nasional Berhad ed è stato individuato da un passante. A dare la notizia l’agenzia di stampa Bernama. Dall’autospia effettuata al Sultanah Aminah Hospital è stato possibile ricavare qualche informazione nonostante, come reso noto dall’agente Tok Beng Yeow, il cadavere fosse in uno stato di decomposizione stimato al 50%, quindi molto avanzato. Sul braccio della donna non è stato trovata “alcuna cicatrice BCG” (vaccinazione Bacillus Calmette-Guerin contro la tubercolosi), “segno che non ...

AGGIORNAMENTO ORE 14.35 - Allarme rientrato in via Galileo Galilei ad Alessandria . Fatte tutte le necessarie verifiche, la valigia abbandonata questo lunedì accanto all'ingresso di un bar è stata rimossa e non è stato necessario l'intervento degli artificieri. Il bagaglio è stato accuratamente controllato e non conteneva nulla di pericoloso.

Aveva più di 25 anni ed è morta da oltre due settimane a causa di un trauma cranico la donna trovata cadavere dentro una valigia abbandonata in una stazione degli autobus. Siamo a Kulai, distretto di Johor, Malesia.