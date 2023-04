Valeria Marini, caos dietro le quinte a Il Cantante Mascherato: quello che è successo (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo cinque puntate alla fine Scoiattolo Nero è stato sMascherato e (come previsto da molti) sotto di lui si nascondeva Valeria Marini. Lo smascheramento però è stato più complicato del solito. Il tendone de Il Cantante Mascherato è sceso intorno alla maschera, sono passati i soliti 2/3 minuti in cui Milly Carlucci ha cercato di dare il tempo ai tecnici di togliere il costume al vip di turno, ma ad un certo punto la conduttrice ha avvisato il pubblico: “Stiamo avendo un po’ di problemi, qui stanno succedendo cose che voi umani non potete nemmeno immaginare“. Così è toccato ad Iva Zanicchi guadagnare un po’ di tempo raccontando una delle sue famose barzellette. Ma nemmeno questo è servito, Milly quindi ha dato la pubblicità. Al ritorno in diretta abbiamo finalmente visto Valeria ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo cinque puntate alla fine Scoiattolo Nero è stato se (come previsto da molti) sotto di lui si nascondeva. Lo smascheramento però è stato più complicato del solito. Il tendone de Ilè sceso intorno alla maschera, sono passati i soliti 2/3 minuti in cui Milly Carlucci ha cercato di dare il tempo ai tecnici di togliere il costume al vip di turno, ma ad un certo punto la conduttrice ha avvisato il pubblico: “Stiamo avendo un po’ di problemi, qui stanno succedendo cose che voi umani non potete nemmeno immaginare“. Così è toccato ad Iva Zanicchi guadagnare un po’ di tempo raccontando una delle sue famose barzellette. Ma nemmeno questo è servito, Milly quindi ha dato la pubblicità. Al ritorno in diretta abbiamo finalmente visto...

