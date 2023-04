Val Seriana, avvistata coppia di lupi: i consigli per chi li dovesse incontrare (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei giorni scorsi, la Sala operativa della Polizia provinciale ha ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo la presenza di una carcassa di cervo a Gandellino. I primi indizi hanno avvalorato il sospetto che la predazione fosse stata effettuata con tutta probabilità da “grande carnivoro”. Il fatto si somma ad altre due segnalazioni di avvistamento a grande distanza la mattina presto a pochi chilometri da Gandellino, che gli agenti hanno registrato in due località diverse dell’Alta Val Seriana, nello specifico a Gromo e a Oltressenda alta. La Polizia provinciale si è attivata con le operazioni di monitoraggio e verifica, e ha posizionato fototrappole che hanno registrato l’attività di diversi animali. In alcune riprese è stata rilevata una coppia di lupi, di cui uno con 3 zampe. Queste immagini seguono quelle di qualche mese fa, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei giorni scorsi, la Sala operativa della Polizia provinciale ha ricevuto la segnalazione di un cittadino riguardo la presenza di una carcassa di cervo a Gandellino. I primi indizi hanno avvalorato il sospetto che la predazione fosse stata effettuata con tutta probabilità da “grande carnivoro”. Il fatto si somma ad altre due segnalazioni di avvistamento a grande distanza la mattina presto a pochi chilometri da Gandellino, che gli agenti hanno registrato in due località diverse dell’Alta Val, nello specifico a Gromo e a Oltressenda alta. La Polizia provinciale si è attivata con le operazioni di monitoraggio e verifica, e ha posizionato fototrappole che hanno registrato l’attività di diversi animali. In alcune riprese è stata rilevata unadi, di cui uno con 3 zampe. Queste immagini seguono quelle di qualche mese fa, ...

