Usa, Trump: “Senza di me i repubblicani si sarebbero estinti” (Di lunedì 17 aprile 2023) In un discorso a Nashville, di cui il Washington Post ha ottenuto l'audio, l'ex presidente Usa ha rivendicato la sua supremazia nei sondaggi sugli altri candidati in vista delle elezioni 2024 Senza Donald Trump “il partito repubblicano aveva una buona possibilità di estinguersi”. In un discorso a porte chiuse ad un gruppo di 200 finanziatori, l’ex presidente si è così vantato di aver cambiato e rivitalizzato un partito, fino ad allora noto per le guerre all’estero, i tagli alle pensioni e le amnistie per gli immigrati irregolari. Affermando che per questo vincerà la nomination nel 2024 per tornare alla Casa Bianca. Nel discorso pronunciato nel weekend a Nashville, di cui il Washington Post ha ottenuto l’audio, Trump ha rivendicato la sua supremazia nei sondaggi sugli altri candidati alla nomination: “Nikki Haley si sta impegnando ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) In un discorso a Nashville, di cui il Washington Post ha ottenuto l'audio, l'ex presidente Usa ha rivendicato la sua supremazia nei sondaggi sugli altri candidati in vista delle elezioni 2024Donald“il partito repubblicano aveva una buona possibilità di estinguersi”. In un discorso a porte chiuse ad un gruppo di 200 finanziatori, l’ex presidente si è così vantato di aver cambiato e rivitalizzato un partito, fino ad allora noto per le guerre all’estero, i tagli alle pensioni e le amnistie per gli immigrati irregolari. Affermando che per questo vincerà la nomination nel 2024 per tornare alla Casa Bianca. Nel discorso pronunciato nel weekend a Nashville, di cui il Washington Post ha ottenuto l’audio,ha rivendicato la sua supremazia nei sondaggi sugli altri candidati alla nomination: “Nikki Haley si sta impegnando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heather_parisi : 'La retorica aggressiva dell'amministrazione #Biden verso i conservatori ha caretterizzato 80Million #Americans com… - Ecatetriformis : Secondo un sondaggio condotto da YouGov, le elezioni presidenziali Usa del prossimo anno vedrebbero un ipotetico te… - ledicoladelsud : Usa, Trump: “Senza di me i repubblicani si sarebbero estinti” - clafriso : RT @EnricoFaraboll1: ?? ???? Trump: il rifiuto del dollaro USA da parte della Cina equivale ad una sconfitta per l'America in una guerra mondi… - EnricoFaraboll1 : ?? ???? Trump: il rifiuto del dollaro USA da parte della Cina equivale ad una sconfitta per l'America in una guerra mo… -