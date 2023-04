Usa, tre sparatorie in una sola notte tra Alabama, Pennsylvania e Kentucky: il bilancio è di almeno sei morti e oltre trenta feriti (Di lunedì 17 aprile 2023) Sei morti e trenta feriti in tre diverse sparatorie avvenute nella notte in tre diversi Stati: Alabama, Pennsylvania e Kentucky. Il fatto più grave è accaduto a Dadville, in Alabama, dove quattro adolescenti sono rimasti uccisi durante una festa di compleanno e almeno 28 sono rimasti feriti. Tra le quattro vittime anche il fratello della festeggiata, la 16enne Alexis. Più o meno alla stessa ora ma a Louisville, nel Kentucky, due persone sono state uccise a Chickasaw Park, un luogo solitamente molto affollato soprattutto nei fine settimana. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto il killer ad agire, la polizia lo sta ancora cercando. L’ultimo episodio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Seiin tre diverseavvenute nellain tre diversi Stati:. Il fatto più grave è accaduto a Dadville, in, dove quattro adolescenti sono rimasti uccisi durante una festa di compleanno e28 sono rimasti. Tra le quattro vittime anche il fratello della festeggiata, la 16enne Alexis. Più o meno alla stessa ora ma a Louisville, nel, due persone sono state uccise a Chickasaw Park, un luogo solitamente molto affollato soprattutto nei fine settimana. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto il killer ad agire, la polizia lo sta ancora cercando. L’ultimo episodio in ...

