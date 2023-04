Usa, orrore in Georgia: morto in cella e trovato dopo tre mesi. Secondo l’avvocato “è stato divorato da insetti e cimici” (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarebbe stato “divorato vivo da insetti e cimici”: è quanto denunciato dal legale della famiglia di Lashawn Thompson, 35enne afroamericano detenuto nel carcere di Fulton County di Atlanta, trovato morto dopo tre mesi nella sua cella, in condizioni di aberrante degrado e sporcizia. L’uomo era stato arrestato per una rissa: il giudice aveva stabilito che il 35enne soffriva di problemi mentali, in seguito ad una diagnosi di schizofrenia, ed era stato ordinato il suo trasferimento nell’ala psichiatrica del Fulton County Jail di Atlanta. Secondo la denuncia dell’avvocato della famiglia, Thompson sarebbe morto lo scorso settembre, ma il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarebbevivo da”: è quanto denunciato dal legale della famiglia di Lashawn Thompson, 35enne afroamericano detenuto nel carcere di Fulton County di Atlanta,trenella sua, in condizioni di aberrante degrado e sporcizia. L’uomo eraarreper una rissa: il giudice aveva stabilito che il 35enne soffriva di problemi mentali, in seguito ad una diagnosi di schizofrenia, ed eraordinato il suo trasferimento nell’ala psichiatrica del Fulton County Jail di Atlanta.la denuncia deldella famiglia, Thompson sarebbelo scorso settembre, ma il ...

