Usa | il Paese dalla strage facile | tre sparatorie di massa in una notte

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Che il rapporto tra gli Usa e lesia praticamente di simbiosi non è una novità. Oltreoceano si vive in uno stato di perenne guerra civile urbana, ed non è per nulla esagerato definirla tale, visti i numeri. La notta passata, però, ha consegnato agli Stati Uniti dal grillettoun nuovo – e sanguinoso – record: ben trediin poco tempo, che hanno coinvolto tre Stati, con conseguenti e inevitabili schiere di morti e feriti. Alabama, Pennsylvania, Kentucky: negli Usa trein unasola In Alabama, nella città di Dadeville, quattro ragazzi uccisi insieme a 28 feriti, durante una festa che negli Usa chiamano “Sweet Sixteen”, una sorta di “festa dei 18 anni” in salsa yankee. Tra i morti anche il fratello della ragazza festeggiata. ...