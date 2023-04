Usa, detenuto afroamericano trovato morto in cella. L’avvocato: “Mangiato vivo dalle cimici” (Di lunedì 17 aprile 2023) Usa sotto choc per un caso che arriva dalla Georgia: un detenuto afroamericano di 35 anni, arrestato per rissa, è stato trovato morto nella sua cella “divorato vivo – ha denunciato L’avvocato della famiglia Michael Harper – da insetti e cimici”. La morte risale a settembre, circa tre mesi dopo l’arresto, ma se ne è avuta notizia solo in questi giorni. Della vicenda si sono occupati i principali media statunitensi, compreso il Washington Post. Gli Usa sotto choc per il caso del detenuto “Mangiato vivo dalle cimici” Lashawn Thompson, al quale secondo quanto riferito dal legale era stata diagnosticata la schizofrenia, era detenuto nel reparto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Usa sotto choc per un caso che arriva dalla Georgia: undi 35 anni, arrestato per rissa, è statonella sua“divorato– ha denunciatodella famiglia Michael Harper – da insetti e”. La morte risale a settembre, circa tre mesi dopo l’arresto, ma se ne è avuta notizia solo in questi giorni. Della vicenda si sono occupati i principali media statunitensi, compreso il Washington Post. Gli Usa sotto choc per il caso del” Lashawn Thompson, al quale secondo quanto riferito dal legale era stata diagnosticata la schizofrenia, eranel reparto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Usa, detenuto afroamericano divorato dalle cimici: trovato morto nella sua cella in Georgia [di Masimo Basile] - SecolodItalia1 : Usa, detenuto afroamericano trovato morto in cella. L’avvocato: “Mangiato vivo dalle cimici” - raebengala : Gli Usa attaccano la #Russia per la condanna di #KaraMurza. Giustissimo: è pura repressione, non giustificata nemme… - Eli74505503 : RT @repubblica: Usa, detenuto afroamericano divorato dalle cimici: trovato morto nella sua cella in Georgia [di Masimo Basile] https://t.co… - drugo1974 : RT @repubblica: Usa, detenuto afroamericano divorato dalle cimici: trovato morto nella sua cella in Georgia [di Masimo Basile] https://t.co… -