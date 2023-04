Usa | 35enne muore in cella nel reparto psichiatrico La denuncia dell’avvocato | «Mangiato vivo dagli insetti»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lashawn Thompson era stato arrestato a giugno per rissa, in Georgia, e aspettava il trasferimento in Alabama dove avrebbe dovuto affrontare un’altra accusa. Nel frattempo, i responsabili del carcere della Contea di Fulton, Atlanta, lo avevano messo nel, dopo averne valutato le condizioni di salute mentale. Ed è qui, in una minuscolacoperta di sporcizia, ruggine e rifiuti che una guardia carceraria lo ha trovato, riverso nel letto, completamente ricoperto di. Una stanza così sporca che chi è dovuto entrarci successivamente ha dovuto indossare una tuta anti contaminazione per proteggersi. La vicenda risale allo scorso settembre e solo ora è stata intercettata dai media americani, come il Washington Post, appena la famiglia è entrata in possesso dei documenti del carcere. «È stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Damianodanny1 : Usa detenuto muore cella divorato da cimici Georgia 35enne afroamericano arrestato X rissa trovato 3 mesi dopo mor… - lacantarutti : RT @Infoconte: 'Mangiato vivo' da pidocchi e cimici dei letti Il 35enne detenuto #LashawnThompson, trovato senza vita abbandonato nella sua… - Infoconte : 'Mangiato vivo' da pidocchi e cimici dei letti Il 35enne detenuto #LashawnThompson, trovato senza vita abbandonato… - GiorgioAntonel1 : RT @watohal: Non ci potrebbe esere la possibilità che avessero orchestrato l'incidente proprio gli israeliani per poi autorizzarsi a compie… - JmsFortuna : RT @watohal: Non ci potrebbe esere la possibilità che avessero orchestrato l'incidente proprio gli israeliani per poi autorizzarsi a compie… -

L'avvocato punta il dito contro il personale del carcere che, nonostante le precarie condizioni di salute delstessero deteriorando, non hanno fatto nulla per impedire il drammatico epilogo. ...È stato mangiato vivo da insetti e cimici, denuncia Michael Harper, l'avvocato incaricato dai familiari delafroamericano di far luce sulla vicenda, "non hanno fatto nulla per aiutarlo. Niente.Orrore in Georgia, dove unafroamericano, arrestato per una rissa, è stato trovato tre mesi dopo morto in una cella sporchissima, 'divorato vivo da insetti e cimici". E' questa la denuncia dell'avvocato della famiglia di ...

Usa, 35enne muore in cella nel reparto psichiatrico. La denuncia ... Open

Lashawn Thompson, arrestato per rissa e con disturbi psichiatrici, era in carcere da soli tre mesi quando è stato trovato senza vita nella sua cella. Il suo corpo era divorato dagli insetti. La famigl ...Orrore in Georgia (Usa): un detenuto, Lashawn Thompson, sarebbe stato "mangiato vivo" da pidocchi e cimici dei letti. Lo ha denunciato Michael Harper, l'avvocato della famiglia di Thompson, 35enne afr ...