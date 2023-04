Usa, 16enne va a prendere i fratelli ma sbaglia casa: il proprietario gli spara in testa (Di lunedì 17 aprile 2023) Leggi Anche sparatoria Alabama, Biden chiede al Congresso stretta sulle armi Le condizioni di salute Ralph Pual Yarl è ricoverato da domenica sera è le sue condizioni sono definite stabili. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) Leggi Anchetoria Alabama, Biden chiede al Congresso stretta sulle armi Le condizioni di salute Ralph Pual Yarl è ricoverato da domenica sera è le sue condizioni sono definite stabili. '...

