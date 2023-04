Uomini e Donne, volano parole grosse tra Gianni e la dama Paola: “Sei imbarazzante”, “Non capisci niente” (Di lunedì 17 aprile 2023) Acceso scontro a Uomini e Donne tra Gianni e Paola e ha tenuto banco per quasi tutta la puntata del dating show L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 aprile 2023) Acceso scontro atrae ha tenuto banco per quasi tutta la puntata del dating show L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - infiresxgirl : RT @satellait: Riappropriazione di slur misogini ???????????????????? ma vi siete mai domandati perché per insultare gli uomini omosessuali si usa… - surreale61 : #GFvip Sconosciuti se va be tik toker influncer comparse uomini e donne gente già dell' ambiente. Saranno sempre d… -