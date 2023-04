Uomini e Donne, tutta la verità di Davide Donadei su cosa è successo con Chiara Rabbi (Di lunedì 17 aprile 2023) "Sabato sera ci siamo baciati ma dopo...." l'ex tronista pugliese ha fatto chiarezza su ciò che è successo l'ultima volta che ha visto Chiara Rabbi, la sua ex fidanzata conosciuta del dating show di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di lunedì 17 aprile 2023) "Sabato sera ci siamo baciati ma dopo...." l'ex tronista pugliese ha fatto chiarezza su ciò che èl'ultima volta che ha visto, la sua ex fidanzata conosciuta del dating show di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - gossipnewitalia : Uomini e Donne, intervista a Chiara Rabbi: 'Io e Davide non abbiamo mai e poi mai creato nessun finto gossip'… - NeneInIncognito : RT @bagghiola: e quando invece di chiedere in confessionale di guarda un film chiederemo di guardare una puntata di uomini e donne -