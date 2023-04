Uomini e Donne, spunta un nuovo clamoroso retroscena sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti: “Tacito accordo tra i due”, ecco perché (Di lunedì 17 aprile 2023) Negli ultimi giorni si rincorrono sempre più le voci secondo le quali tra Luca Salatino e Soraia Ceruti le cose non andrebbero affatto bene. Se da una parte abbiamo le costanti segnalazioni che arrivano direttamente nella città di origina dell’ex corteggiatrice che vedrebbero proprio Soraia impegnata nella conoscenza con un misterioso uomo. Dall’altra, né Luca e né Soraia hanno proferito parola. Sembrerebbe che, una volta terminata l’esperienza all’interno del Gf Vip 7, i progetti lavorativi e/o di coppia che avevano in mente la coppia, siano andati in frantumi. I due infatti avevano preso una casa a Como per poter iniziare a convivere. Ma quale sarebbe il motivo di questa improvvisa rottura? Stando a quanto trapelato sul web, il motivo sembrerebbe ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023) Negli ultimi giorni si rincorrono sempre più le voci secondo le quali trale cose non andrebbero affatto bene. Se da una parte abbiamo le costanti segnalazioni che arrivano direttamente nella città di origina dell’ex corteggiatrice che vedrebbero proprioimpegnata nella conoscenza con un misterioso uomo. Dall’altra, née néhanno proferito parola. Sembrerebbe che, una volta terminata l’esperienza all’interno del Gf Vip 7, i progetti lavorativi e/o di coppia che avevano in mente la coppia, siano andati in frantumi. I due infatti avevano preso una casa a Como per poter iniziare a convivere. Ma quale sarebbe il motivo di questa improvvisa? Stando a quanto trapelato sul web, il motivo sembrerebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - tuqburnitae : RT @satellait: Riappropriazione di slur misogini ???????????????????? ma vi siete mai domandati perché per insultare gli uomini omosessuali si usa… - CorriereCitta : #Elio, chi è il nuovo corteggiatore di #Gemma e #Paola a Uomini e Donne: età, lavoro #uominiedonne -