Uomini e Donne | Silvia dice “basta” | la Dama ne ha abbastanza ma Gianni Sperti la critica fortemente

La puntata di Uomini e Donne del 17 aprile inizia con un breve recap degli avvenimenti della settimana precedente. Con una bellissima lettera d'amore che Alberto scriver per Tiziana proprio prima di lasciare entrambi il programma. I due, dopo circa due mesi di frequentazione, sono sicuri dei propri sentimenti e vogliono così andare a vivere il loro amore fuori dallo studio. Con l'applauso di tutti i presenti, dimostrano che il dating show più famoso d'Italia riesce a coltivare i sentimenti veri. Al centro dello studio ci sarà anche Gemma che deciderà, archiviata la conoscenza con Silvio, di procedere nella sua storia con Elio. I due arriveranno quasi al punto di voler lasciare lo studio per approfondire vivere i loro sentimenti al di fuori delle telecamere. Con non poca sorpresa, sia Tina che Gianni esprimeranno le loro emozioni, anche ...

