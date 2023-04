Uomini e donne oggi lunedì 17 aprile, brutta scena in studio: dama massacrata da tutti, fuori e dentro il programma (Di lunedì 17 aprile 2023) Maria De Filippi ha dato inizio a questa puntata di Uomini e donne con Gemma Galgani e successivamente poi è scoppiato il caos. Dopo il due di picche preso dalla dama torinese, al centro studio si è seduta Paola, con cui ha iniziato un acceso scontro. La dama tanto discussa è stata protagonista di un siparietto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 17 aprile 2023) Maria De Filippi ha dato inizio a questa puntata dicon Gemma Galgani e successivamente poi è scoppiato il caos. Dopo il due di picche preso dallatorinese, al centrosi è seduta Paola, con cui ha iniziato un acceso scontro. Latanto discussa è stata protagonista di un siparietto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - smie7nik : @cristinagauri @Giovanni_Esse Vale per uomini e per donne: Ad alcuni l'unica cosa che li classifica come 'mattonist… - Zacc58Zaccar2 : RT @newyorker01: finito lo squallore del GFvip ricomincia quello dell’Isola dei Famosi (dal 2003). Mediaset una fucina di profonda cultura.… -