Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 17/04/23 (Di lunedì 17 aprile 2023) Guardo Uomini e Donne da un sacco di tempo, ormai. Così tanto tempo che il cinismo e il disincanto hanno purtroppo preso il sopravvento sulle (già rare, in realtà) emoSSSioni. Però – nonostante abbiamo visto davvero di tutto là dentro, nel corso degli anni (dalle esterne al cimitero a chi giurava il falso sui propri cari) – io tuttora fatico a rassegnarmi all’idea che in nome della lucetta rossa ci sia gente così disperatamente disposta a tutto pur di far parlare di sé. Persone che con estrema modestia dicono di essere “non sensibile, di più!” salvo poi non farsi alcuna remora nel parlare in mondovisione dei problemi intestinali dei figli altrui, se questo serve a scagionare loro stessi. Agghiacciante, assolutamente agghiacciante. E la cosa che più mi ha lasciata basita, oggi, nell’udire i racconti sulla ‘frequentazione’ tra Paola ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023) Guardoda un sacco di tempo, ormai. Così tanto tempo che il cinismo e il disincanto hanno purtroppo preso il sopravvento sulle (già rare, in realtà) emoSSSioni. Però – nonostante abbiamo visto davvero di tutto là dentro, nel corso degli anni (dalle esterne al cimitero a chi giurava il falso sui propri cari) – io tuttora fatico a rassegnarmi all’idea che in nome della lucetta rossa ci sia gente così disperatamente disposta a tutto pur di far parlare di sé. Persone che con estrema modestia dicono di essere “non sensibile, di più!” salvo poi non farsi alcuna remora nel parlare in mondovisione dei problemi intestinali dei figli altrui, se questo serve a scagionare loro stessi. Agghiacciante, assolutamente agghiacciante. E la cosa che più mi ha lasciata basita, oggi, nell’udire i racconti‘frequentazione’ tra Paola ...

