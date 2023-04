Uomini e Donne, Davide Donadei racconta la verità sulla scenata di gelosia per Chiara Rabbi (Di lunedì 17 aprile 2023) Davide Donadei, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha esposto la sua versione su quanto accaduto sabato sera in una discoteca di Milano. Poche ore fa, infatti, il ristoratore pugliese aveva pubblicato, e poi rimosso, un selfie in cui indossava una canotta bianca macchiata di sangue. Nel giro di qualche minuto, l’ex gieffino si era affrettato a spiegare che quello che era il suo stesso sangue. “Non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte”, aveva scritto, aggiungendo che avrebbe fornito maggiori dettagli a riguardo. Nell’attesa, il blogger Amedeo Venza aveva rivelato che, durante una serata all’Old Fashion di Milano, Davide e la sua ex fidanzata Chiara Rabbi, con la quale decise di uscire mano nella mano dal dating show Uomini e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023), ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha esposto la sua versione su quanto accaduto sabato sera in una discoteca di Milano. Poche ore fa, infatti, il ristoratore pugliese aveva pubblicato, e poi rimosso, un selfie in cui indossava una canotta bianca macchiata di sangue. Nel giro di qualche minuto, l’ex gieffino si era affrettato a spiegare che quello che era il suo stesso sangue. “Non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte”, aveva scritto, aggiungendo che avrebbe fornito maggiori dettagli a riguardo. Nell’attesa, il blogger Amedeo Venza aveva rivelato che, durante una serata all’Old Fashion di Milano,e la sua ex fidanzata, con la quale decise di uscire mano nella mano dal dating showe ...

