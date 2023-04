Uomini e Donne, Davide Donadei esplode: “Prima ha baciato me e poi un altro, ho spaccato tutto” (Di lunedì 17 aprile 2023) È finita definitivamente tra Davide Donadei e Chiara Rabbi che si sono baciati la scorsa sera dopo che tutti pensavamo che si fossero lasciati una volta per tutte: dopo aver bevuto un goccio di troppo c’è stato un ritorno di fiamma ma quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha baciato un altro il suo ex fidanzato ha perso la testa e ha spaccato tutto, chiudendo per sempre con lei. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha fatto preoccupare i fans quando la notte scorsa ha postato su Instagram delle foto con i vestiti tutti sporchi di sangue, cancellandole immediatamente dopo, ma proprio pochi minuti fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere sul suo profilo di aver avuto un incontro con la sua ex ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023) È finita definitivamente trae Chiara Rabbi che si sono baciati la scorsa sera dopo che tutti pensavamo che si fossero lasciati una volta per tutte: dopo aver bevuto un goccio di troppo c’è stato un ritorno di fiamma ma quando l’ex corteggiatrice dihaunil suo ex fidanzato ha perso la testa e ha, chiudendo per sempre con lei. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha fatto preoccupare i fans quando la notte scorsa ha postato su Instagram delle foto con i vestiti tutti sporchi di sangue, cancellandole immediatamente dopo, ma proprio pochi minuti fa l’ex tronista diha fatto sapere sul suo profilo di aver avuto un incontro con la sua ex ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - margheritasenn2 : RT @FloraBardi: #opzionedonna Grazie @Ileniamalavasi '... Dal 2004 tutti i governi che si sono succeduti hanno prorogato una misura di civi… - Bayanov74 : RT @tradori: Continuo a sentir dire che non stanno cercando di distruggere gli unici due generi che possono procreare. Nota come c'è un ba… -