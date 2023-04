Uomini e Donne, Chiara Rabbi: “Davide Donadei ha provato a riavvicinarsi, ma quando mi ritrovo con lui…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiara Rabbi è stata recentemente intervistata da Lorenzo Pugnaloni, nel suo magazine. Ricordiamo che la romana è famosa per aver partecipato a Uomini e Donne e aver fatto coppia fissa con Davide Donadei. La loro relazione però non è terminata nel migliore dei modi anche se, proprio ieri sera, in un lungo sfogo su Instagram l’ex tronista ha confessato di aver avuto la voglia di riprovarci con Chiara senza però alcun esito positivo. E proprio l’ex corteggiatrice ha svelato al magazine di Pugnaloni quali sono attualmente i rapporti con il suo ex fidanzato: Subito dopo il Gf Vip ci siamo incontrati e abbiamo avuto un confronto da soli dove abbiamo parlato per molto tempo. Anche nei giorni successivi ci sono stati vari scontri. Abbiamo cercato un punto d’incontro e pace ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023)è stata recentemente intervistata da Lorenzo Pugnaloni, nel suo magazine. Ricordiamo che la romana è famosa per aver partecipato ae aver fatto coppia fissa con. La loro relazione però non è terminata nel migliore dei modi anche se, proprio ieri sera, in un lungo sfogo su Instagram l’ex tronista ha confessato di aver avuto la voglia di riprovarci consenza però alcun esito positivo. E proprio l’ex corteggiatrice ha svelato al magazine di Pugnaloni quali sono attualmente i rapporti con il suo ex fidanzato: Subito dopo il Gf Vip ci siamo incontrati e abbiamo avuto un confronto da soli dove abbiamo parlato per molto tempo. Anche nei giorni successivi ci sono stati vari scontri. Abbiamo cercato un punto d’incontro e pace ...

