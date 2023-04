Uomini e Donne, anticipazioni 17 e 18 aprile: Paola e Nicole sotto attacco (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda il 17 e 18 aprile vedremo che si inizierà da Paola. La dama stava uscendo con un nuovo spasimante conosciuto da poco all'interno del dating show di Canale 5. Le cose, però, non sembreranno essere decollate. La dama, dunque, arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica che spingerà i presenti ad attaccarla pesantemente. Anche al trono classico ci saranno delle polemiche. Al centro dei dibattiti ci sarà Nicole Santinelli. La ragazza bacerà un corteggiatore e riceverà tante critiche. anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: novità per Gemma e Paola Le anticipazioni Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda tra ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso delle puntate diche andranno in onda il 17 e 18vedremo che si inizierà da. La dama stava uscendo con un nuovo spasimante conosciuto da poco all'interno del dating show di Canale 5. Le cose, però, non sembreranno essere decollate. La dama, dunque, arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica che spingerà i presenti ad attaccarla pesantemente. Anche al trono classico ci saranno delle polemiche. Al centro dei dibattiti ci saràSantinelli. La ragazza bacerà un corteggiatore e riceverà tante critiche.Trono Over: novità per Gemma eLedelle puntate che andranno in onda tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - paolomoderato : RT @PoliticaPerJedi: Su questi contenuti @ellyesse dovrebbe aprire un sincero dialogo politico, riprendendo il percorso sabotato ad agosto.… - PippoDR : @ArenaRosario Non fare di tutta l'erba un fascio per un paio di ragazze che hai incontrato con quel comportamento.… -