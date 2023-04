Uomini e Donne, Amedeo Minghi in trasmissione: il web stenta a crederci, Tina Cipollari l'ha detto davvero (Di lunedì 17 aprile 2023) Uomini e Donne, Tina Cipollari riconosce in studio Amedeo Minghi: Maria De Filippi stenta a crederci che sia successo realmente Inizia una nuova settimana in cui alle 14:45 ci farà compagnia Uomini e Donne con le vicende del trono classico ed over. L'ultima puntata andata in onda venerdì, abbiamo visto Maria De Filippi sgridare la sua opinionista Tina Cipollari per aver consegnato i prodotti dello sponsor a tutto il pubblico per fare merenda. Maria, estremamente imbarazzata decide di avvisare i presenti in studio che accettando quegli snack stanno facendo una pubblicità che non sarà retribuita né a lei né il programma, ma bensì la rete. La puntata di oggi inizia con non poche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 aprile 2023)riconosce in studio: Maria De Filippiche sia successo realmente Inizia una nuova settimana in cui alle 14:45 ci farà compagniacon le vicende del trono classico ed over. L'ultima puntata andata in onda venerdì, abbiamo visto Maria De Filippi sgridare la sua opinionistaper aver consegnato i prodotti dello sponsor a tutto il pubblico per fare merenda. Maria, estremamente imbarazzata decide di avvisare i presenti in studio che accettando quegli snack stanno facendo una pubblicità che non sarà retribuita né a lei né il programma, ma bensì la rete. La puntata di oggi inizia con non poche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - vaticannews_it : #Ucraina 'Ci sono villaggi dove non ci sono più uomini. Stanno tutti al fronte. La #donna adesso è quella che veram… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - lvrclaremont : RT @satellait: Riappropriazione di slur misogini ???????????????????? ma vi siete mai domandati perché per insultare gli uomini omosessuali si usa… - alstwins : RT @beaxlawyerera: i migliori drama post merdeffe regalati dai cuochi ratti e compagne ,,,,, sono sempre i prodotti usciti da uomini e donn… -